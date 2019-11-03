РИАМО - 3 ноя. В День народного единства в столичном Музее Победы пройдет два концерта, восемь выставок и экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Гостей пригласят на две музыкальные программы - «Поют правнуки Победы» и «Ретро-MODERN-Экспресс». В 14:00 в исполнении Детского музыкального театра «Домисолька» прозвучат патриотические песни. В 17:00 заслуженный артист России Андрей Барановский представит антологию известных советских и российских эстрадных шлягеров, объединенных в попурри разных стилей. Концерты будут бесплатны для посетителей», — говорится в сообщении.

Об основных событиях Великой Отечественной войны расскажут во время экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии». Программы пройдут в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Предварительной записи на экскурсию не потребуется.

Кроме основных экспозиций, москвичей и гостей столицы приглашают посетить восемь выставок. Например, экспозицию «Окна Сатиры» об этапах развития плакатной живописи в России, а также «Фронтовой портрет. Судьба солдата» и «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда».

Также гостей приглашают посетить выставочный проект «Реликвии Победы» — цикл временных выставок о новых и самых интересных поступлениях в фонды музея, о военных героях прошлого и настоящего. Временная экспозиция расположится в Выставочной галерее и будет периодически обновляться.