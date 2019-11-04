РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в понедельник сыграет с клубом «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

«Всего в КХЛ соперники провели 36 игр. У «Витязя» 10 чистых побед, у «Торпедо» – 21. Шайбы 72 – 120. Матч пройдет 4 ноября в понедельник в Ледовом дворце «Витязь», начало в 17:00. Прямая трансляция на КХЛ ТВ HD. В записи на КХЛ ТВ в 22:55», – говорится в сообщении.

Нижегородцы в предыдущих пяти матчах обыграли лишь «Локомотив» со счетом 2:1 у себя дома 29 октября. Однако команда уверенно держится в лидирующей группе, хотя и опустилась за последнее время на две строчки вниз.

В Москве 21 октября «Торпедо» уступило столичным армейцам 2:5. У нижегородцев забивали Пол Щехура и Георгий Мишарин. Последний год ЦСКА – в пустые ворота.

Затем дома автозаводцы проигрывают «Спартаку» - 1:3, после гола Кирилла Уракова спартаковцы забивали трижды, включая гол в пустые ворота.

Дальше последовала победа над «Локомотивом» 2:1 благодаря шайбам Данилы Веряева и Чарлза Геноуэя.

В Хэллоуин 31 октября домашняя встреча с «Куньлунем» обернулась успехом для представителей китайско-канадского клуба – 1:2. У «Торпедо» отличился Станислав Бочаров.

В прошлом туре «Торпедо» начало гостевую серию с выезда в Хельсинки и поражения 1:3. Единственную шайбу у нижегородцев провел легионер Джордан Шредер.