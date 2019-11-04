РИАМО - 4 ноя. С понедельника в ЦВЗ «Манеж» (Москва) откроется XVIII церковно-общественная выставка-форум ― «Православная Русь ― ко Дню народного единства», тема экспозиции «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

«Организаторы выставки — патриарший совет по культуре, Российское военно-историческое общество (РВИО), которое выступает в качестве научного партнера, правительство Москвы, министерство культуры РФ, исторический парк «Россия — Моя история». В кураторскую группу под руководством директора Государственной Третьяковской галереи З. И. Трегуловой вошли искусствоведы Третьяковской галереи и ГМВЗ «РОСИЗО», - отмечается в материале.

На выставке 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010-х годов. В выставке приняли участие 42 музея. Картины привезены со всех концов нашей страны — от Калининграда до Хабаровска, от Архангельска до Астрахани. Чтобы собрать под одной крышей эти уникальные произведения искусства, организаторами был проделан путь более чем в 80 тысяч километров.

«Память поколений» станет продолжением экспозиции «Сокровища музеев России», в 2018 году с успехом прошедшей в Манеже и в восьми региональных центрах страны. Первые залы «Памяти поколений» повествуют о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте, жизнь и труд в тылу, расскажут о героизме защитников Отечества и, наконец, о Победе. Вторая часть экспозиции посвящена осмыслению военного подвига и трагедии народа в живописи послевоенных лет.

Выставка познакомит посетителей с творчеством известных отечественных художников и скульпторов: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева и многих других. Из скульптурных работ посетители увидят произведения Веры Мухиной и Евгения Вучетича, в том числе модели монументов «Воин-освободитель» и «Родина-мать».

Отдельно следует сказать о старинном образе, который традиционно прибудет на московскую экспозицию. В 2019 году это будет икона святителя Николая из Николо-Богоявленского собора Санкт-Петербурга. В годы войны перед ней совершались ежедневные молебны о победе русского воинства и снятии блокады. Часто эти богослужения совершал митрополит Алексий (Симанский) — будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, в те годы правящий архиерей в Ленинграде.

Экспозиция развернется на основном этаже ЦВЗ «Манеж», где организована специальная застройка с климатическим куполом для обеспечения сохранности уникальных экспонатов, предметов музейного фонда Российской Федерации.