РИАМО - 4 ноя. В Москве в понедельник парковка на улице будет бесплатной, это связано с Днем народного единства, сообщается на сайте Московского паркинга.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумом в понедельник в Москве будут работать по действующим тарифам.

Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения и парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.