РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. В рамках акции «Ночь искусств» в картинной галерее Люберец наградили стипендией детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в картинной галерее заместитель главы администрации Люберец Владимир Григорьев вручил стипендии губернатора Московской области за творческие достижения в сфере культуры и искусства.

«Сегодня у нас «Ночь искусств», здесь прекрасные выставки. Вы можете ими полюбоваться», - сказал Григорьев.

В картинной галерее Люберец жители до 21:00 смогут наслаждаться концертной программой, участвовать в мастер-классах и посещать выставки.