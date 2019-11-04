РИАМО - 4 ноя. В понедельник Россия отметит День народного единства, в честь праздника по всей стране, в том числе и в Москве и Подмосковье, пройдут праздничные и торжественные мероприятия.

День народного единства отмечают 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Так, в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа состоится яркое масштабное событие «Подмосковье объединяет», в рамках которого подготовили множество разнообразных и интересных мероприятий.

На площадке праздника будут представлены основные направления, интерес к которым объединяет людей по всему миру, вне зависимости от страны проживания и национальности – это забота об экологии, спорт и здоровый образ жизни, музыка и национальное единство, встречи с известными людьми. Начало мероприятия в 12:00, вход свободный.

На основной сцене праздника «Подмосковье объединяет» пройдут выступления музыкальных коллективов, игры и викторины. В тематической зоне «Музыка» посетителей ждет необычный музыкальный перформанс: скрипачки на крыше и пианист на фургоне автомобиля.

В зоне «Национальное единство» пройдут выставки, мастер-классы, игры и выступления национальных коллективов. Незабываемые впечатления от «эффекта присутствия» в Открытом космосе получат посетители мобильного планетария, расположенного в зоне «Космос».

В зоне «Экология» жители микрорайона и гости праздника смогут поучаствовать в экологической акции: сдать в утилизацию шины, ненужные вещи, макулатуру, батарейки и бытовую техники, и тем самым внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Все участники акции получат поощрительные призы.

В зоне «Литература» пройдет книгообмен, декламация известных литературных произведений, а также любой желающий сможет подойти к открытому микрофону и прочитать отрывок любимого автора. В зоне «Спорт» можно размяться в интерактивной зоне бокса или поучаствовать в спортивном квесте-марафоне. Победителей ждут призы.

В рамках тематического направления «Встречи с интересными людьми» в 13:00 все желающие смогут пообщаться с летчиком-космонавтом Максимом Сураевым, олимпийским чемпионом Александром Легковым и телеведущей Оксаной Пушкиной.

В 14:00 в здании школы №17 на вопросы собравшихся ответит заслуженный артист РФ Алексей Огурцов. Эксклюзивный гость мероприятия – заслуженный артист РСФСР Азарий Плисецкий ответит на вопросы из зала, а самым активным участникам подарит книгу со своим автографом. Встреча состоится в 13:30 в здании школы №17.

Кроме этого, в Москве продолжит работу фестиваль «День народного единства», а также празднества развернутся в 21 столичном парке.

Например, в «Зарядье» пройдут мастер-классы по созданию открыток в технике «аппликация» и «квиллинг», организуют эстафеты и лекции. В парке Горького можно будет принять участие в бесплатной экскурсии, приуроченной к празднованию Дня народного единства. На других площадках гостей также ожидают многочисленные квесты, соревнования, викторины и, конечно же, концерты.

Мероприятия пройдут в парках «Эрмитаж» и «Зарядье», парках культуры и отдыха «Фили», «Сокольники», «Лианозовский», «Кузьминки», «Бабушкинский», «Перовский» и «Красная Пресня», в парке Горького, Гончаровском и по улице Ангарской. Также площадки разместятся в усадьбе «Воронцово», Сиреневом саду, Измайловском парке, МПК «Северное Тушино», на Поклонной горе, в саду имени Баумана, на Ходынском поле и Красногвардейских прудах, а также в детском парке имени Прямикова.

Также в Москве будет изменены маршруты нескольких автобусов и ограничено движение. Так, на улице Перерва полностью перекроют движение на участке от дома 62, корпус 3 до памятника «Солдату Отечества» (Люблинская улица, дом 157).

Также с 06:00 и до окончания основных мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и автобус №144 при следовании к станции метро «Китай-город» будут проезжать мимо остановки «Метро «Библиотека имени Ленина».

В районе Марьино автобусы изменят маршрут из-за праздничного шествия и митинга. В частности, с 10:20 автобусы №112э будут двигаться от станции метро «Братиславская» в обоих направлениях по Мячковскому бульвару и Новомарьинской улице, а далее по Белореченской улице своим маршрутом.

С 10:30 такой же маршрут объезда вводится для автобусов №№ 10, 30 и 625. По Новомарьинской улице и Мячковскому бульвару также поедут автобусы №55 — на участке маршрута между станциями метро «Марьино» и «Братиславская» и №749 — от «Братиславской» в обоих направлениях.

Автобусы №657 будут следовать по улице Перерве, Люблинской улице и улице Верхние Поля, а автобусы №62 — по Новомарьинской улице. Изменится также маршрут автобуса №713. Посадка в автобусы №№ 10, 30, 55, 112э, 625, 749 у станции метро «Братиславская» на Мячковском бульваре будет производиться на остановке автобуса №№ 55.

Также в районе Щукино состоятся массовые мероприятия в честь Дня народного единства. Из-за праздничного шествия и митинга 4 ноября с 10:00 изменятся маршруты некоторых автобусов.

В частности, автобусы №39 поедут в сторону центра по улице Берзарина до улицы Народного Ополчения (без заезда на улицы Расплетина и Маршала Бирюзова), а далее своим маршрутом. А в обратном направлении после станции Панфиловская МЦК маршрут пройдет по улицам Народного Ополчения, Маршала Вершинина и Расплетина (без заезда на улицу Маршала Бирюзова).