РИАМО - 3 ноя. В Московский в международном Доме музыки состоялась церемония вручения грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, их получили 99 учеников, сообщается на странице департамента культуры Москвы в соцсети «ВКонтакте».

«Обладателями премий стали 99 учеников столичных школ и колледжей искусств по 19 различным номинациям», — говорится в с общении.

Обладателем главной награды впервые стала музыкальная школа имени Кирилла Молчанова. Награду вручили за выдающийся вклад в развитие и популяризацию театрального искусства, а также воспитание обладателя гранта первой степени в номинации «Театральное искусство», юного актера Николаса Копалиани.

Грантовая поддержка мотивирует талантливых детей участвовать в творческих конкурсах. Если в 2015 году на присуждение премий претендовали 200 соискателей, то в 2019 году было подано 3650 заявок, а до финала дошли только 2,7% учащихся московских школ и колледжей искусств в возрасте от 9 лет до 21 года.

«Победители конкурса, лауреаты I степени, получили гранты в размере 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и до 150 тысяч рублей в коллективных. Общий призовой фонд составил 3,74 миллиона рублей», — заключается в сообщении.