РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В микрорайоне Цемянка подмосковного Подольска деревянную шатровую церковь в русском стиле в усадьбе Мелихова передали Российской православной церкви (РПЦ) и сделали храмом Царственных Страстотерпцев, с 4 ноября там начнутся регулярные богослужения и состоится первое собрание прихода, сообщил «РИАМО в Подольске» настоятель храма Кирилл Сложеникин.

«Домовой храм полностью со всей утварью в усадьбе мецената Владимира Мелихова на днях передан в безвозмездное пользование РПЦ. С 4 ноября в нем начнутся регулярные богослужения. На протяжении двух лет в этом храме проводились богослужения примерно два раза в месяц. Теперь они будут проходить каждую субботу вечером, в воскресенье утром, накануне больших праздников и во время празднеств. В воскресенье в 8:30 начнется исповедь а затем литургия примерно до 10:00, которую проведет благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев. Также в этот день состоится учредительное собрание, после которого церковь станет храмом-приходом», - сказал Сложеникин.

Он отметил, что раньше эта был храм Русской православной церкви за рубежом. Посвящен царственным страстотерпцам, в нем находится соответствующая икона. Напротив входа в храм стоит бронзовый памятник императору Николаю II.

Храм Царственных Страстотерпцев усадьбе Мелихова находится в деревне Плещеево, улица Николаевская, 1. Заезжать в него нужно с Плещеевской улицы, 43А, через КПП.