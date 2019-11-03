РИАМО - 3 ноя. Ежегодная акция «Ночь искусств» официально открылась в московском театре «Геликон-опера», акция проходит под лозунгом «Искусство объединяет» и является столичным этапом всероссийской акции, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

«Ночь искусств» - это ежегодная акция, в ее рамках музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

«Мы здесь, в нашем замечательном, прославленном и любимом театре «Геликон-опера», вместе Дмитрием Александровичем Бертманом даем символический старт чудесной и полюбившейся всем горожанам акции «Ночь искусств», которая проходит под лозунгом «Искусство объединяет» и является столичным этапом большой всероссийской акции этого же названия», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

По его словам, в Москве заготовлена огромная программа - 250 разных мест, среди которых не только театры. Всего задействовано более пяти тысяч артистов на разных площадках.