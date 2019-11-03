РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Горожане могли поучаствовать в творческих мастер-классах и прослушать литературно-музыкальную композицию в рамках акции «Ночь искусств» в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня в усадьбе «Знаменское-Губайлово» традиционное мероприятие, приуроченное к Ночи искусств. У нас проходят различные мастер-классы и литературно-музыкальный концерт», - сообщил культорганизатор усадьбы «Знаменское-Губайлово» Сергей Баровский.

Все желающие могли поучиться изготавливать броши из лент, в том числе из триколора – в преддверии Дня народного единства, который в России отметят 4 ноября.

«Мы привезли сборную программу русской классики. Есть немного стихотворной формы, но в основном это комическая проза. Мне кажется, что юмора нам немного не хватает. Задача – порадовать людей и пробудить, как писал Пушкин, чувство доброе», - сказал руководитель проекта «Пространство театра» Дмитрий Калинин.