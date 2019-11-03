РИАМО – 3 ноя. Россиянин Денис Лисов вместе с тремя дочерьми вернулся в Москву, ранее ему пришлось выкрасть родных детей из приемной семьи, куда их решили направить органы опеки Швеции, сообщает РИА Новости.

Семья жила в Швеции, но в 2017 году мать девочек заболела и попала в психиатрическую больницу. Органы опеки скандинавской страны решили, что отец не справится с воспитанием детей, и направили их в приемную семью мусульман-выходцев из Ливана.

Мужчина тайком вывез дочерей в Варшаву, собираясь затем улететь в Россию, но его задержали. Начался судебный процесс, к которому подключилось российское консульство. В итоге россиянин с детьми смог вернуться в Москву.

«Я хотел приехать быстрее домой из Швеции спокойно и начать спокойно нашу жизнь, но получилось как получилось - прогремели на всю Европу... Я понял это (что детей надо забирать - ред.), когда прошел суд и нам сказали, какое решение было, какие причины. И было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их», — рассказал Лисов.

Семья не была в России около восьми лет. Они планируют поселиться в Хабаровске, там дети пойду в школу и детский сад. Лисов рассказал, что дочери чувствуют себя хорошо, но период разлуки с отцом перенесли тяжело.

«Лисов выразил благодарность польским ведомствам, которые помогали с решением ситуации, а также российским властям, добавив, что получал большую поддержку и от польского народа, и от соотечественников», — заключается в сообщении.