РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В подмосковном Подольске Главгосстройнадзор региона в ходе проверки недостроенной части жилого комплекса в микрорайоне Шипчинки выявил, что застройщик не принял необходимые меры для охраны стройплощадки, компании направлено предостережение, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в микрорайоне Шепчинки посторонние имеют доступ в недостроенный жилой комплекс, с которого переходят на крышу жилого дома №23 на улице Народная, где хулиганят. В ночь с 24 на 25 октября с крыши стройки сняли очередных двух человек. Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело обращение по вопросу несанкционированного доступа посторонних лиц на строительную площадку на улице Народная, 23.

«На основании обращения сотрудники Главгосстройнадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами осмотрели территорию, на которой расположен объект незавершенного строительства. Установлено, что застройщиком не приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки», – сказал начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора региона Виктор Панкратов.

По его словам, по указанному нарушению в адрес застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой» направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами.

Дом на Народной, 23 состоит из двух частей, одна из которых сдана в эксплуатацию, а другая признана проблемным объектом незавершенного строительства. Основанием для признания дома проблемным объектом послужило приостановление строительных работ, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств.