РИАМО - 3 ноя. Три автомобиля столкнулись на пересечении улицы Вавилова с улицей 60-летия Октября, в результате ДТП пострадал несовершеннолетний, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«ДТП произошло на пересечении улицы Вавилова с улицей 60-летия Октября. Столкнулись три автомобиля. В результате столкновения пострадал подросток. Он получил нетяжелые увечья», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас движение на участке восстановлено и работает в штатном режиме.