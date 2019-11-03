РИАМО - 3 ноя. В октябре 149 жителей городского округа Красногорск отметили 80 и 85-летние юбилеи, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева именинникам вручили подарки и открытки на общем празднике, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Общее празднование дней рождения прошло 30 октября.
«В этот день прозвучало много теплых слов и пожеланий в адрес именинников. Были на празднике и воспоминания, и искренние признания, и трогательные до слез моменты», — говорится в сообщении.
Юбиляров поздравили заместитель главы администрации по социальным вопросам городского округа Красногорск Игорь Тельбухов, начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон, начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская.
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