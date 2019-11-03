РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 ноя. Одиннадцатиклассники подмосковных Котельников смогут посетить два бесплатных занятия по физике, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Котельников смогут прийти на бесплатные занятия «Как сдать ЕГЭ по физике 2020 на максимальный балл». Занятия проводит выпускник физического факультета МГУ им. Ломоносова, преподающий физику с 2008 года Денис Алышев. Занятия будет проводиться два раза. Первое 7 ноября в 18:00 в центральной библиотеке, по адресу: микрорайона Белая Дача, дом 3», - говорится в сообщении.

Второе пройдет 9 ноября в 12:00 по адресу: 1-й Покровский проезд, дом 5, второй этаж, пространство «Культура на высоте».