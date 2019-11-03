РИАМО – 3 ноя. В одну из подмосковных больниц госпитализировали 14-летнюю дочь певицы Евы Польны, девушка находится в бессознательном состоянии, сообщает Telegram-канал Baza.

«В Подмосковье в критическом состоянии попала в больницу дочь известной российской певицы Евы Польны. 14-летняя девочка сейчас находится в реанимации закрытой клиники», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, у девушки тяжелый приступ астмы. Вызванные на дом врачи не смогли купировать острое состояние, поэтому было решено срочно доставить ее в клинику. Когда дочь певицы привезли в больницу, она была без сознания.