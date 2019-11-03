РИАМО - 3 ноя. Московский регион на следующей неделе будет находится под влиянием циклонов, температурный фон в некоторые дни будет превышать климатическую норму на 8-9 градусов, вторник и среда станут наиболее теплыми днями, сообщила РИАМО в воскресенье главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ожидается теплая и ветреная погода. Будем находиться под влиянием циклонов. Климатическая норма может быть превышена где-то на 8-9 градусов. Ночная температура пока теплая, без заморозков, преобладание облачной погоды, осадки в виде дождя, потому что температурный фон высокий, но это с понедельника», — сказала Макарова.

В понедельник днем в Москве ожидается 7-9 градусов, во вторник и среду 12-14 градусов. По области в понедельник температура составит 5-10 градусов, во вторник и среду 9-14 градусов. Ветер все время с порывами, ветреная погода сохранится.

Давление в ночь со среды по четверг понизится. Минимальное значение составит 734 миллиметра ртутного столба, а потом начнется рост. В ночь на четверг ожидается 3-8 градусов, днем 5-10. Такая тенденция на постепенное снижение температуры продолжится дальше. В пятницу ночью 1-6 градусов, а днем 4-9 градусов.

Макарова также отметила, что температурный рекорд для 5 ноября датируется 1922 годом и составляет 10,3 градуса. Это довольно низкая планка, и в этом году рекорд может быть побит. А вот температурный рекорд 6 ноября вряд ли будет превышен, с 2013 года он составляет 16,2 градуса.