РИАМО - 3 ноя. Коллеги главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которого накануне застрелили в Москве, выразили соболезнования в связи с его гибелью, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Республике Ингушетия.

«Руководство и личный состав МВД России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Ибрагима Абдул-Назировича, который посвятил свою жизнь служению закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперуполномоченный ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, подполковник полиции Андрей Барабанов отметил, что Эльджаркиев был грамотным руководителем и хорошим товарищем.

«Его трагическая гибель - сильный удар по МВД, от которого мы нескоро отправимся. Он был патриотом родной республики», — сказал Барабанов.

Оперуполномоченный УУР МВД по Ингушетии Саварбек Ахильгов выразил уверенность, что преступление не останется безнаказанным.

«Он был достойным офицером, надежным другом, и это большая потеря для всего МВД по Республике Ингушетия. Это подлое преступление не останется безнаказанным, все, кто принимал в этом участие, понесут суровое наказание», — подчеркнул Ахильгов.

Эльджаркиева и его брата убили в субботу в Москве на улице Академика Анохина. Убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Злоумышленники скрылись с места убийства на черном BMW X7. В городе объявили план «Перехват», однако преступников пока не нашли. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение.

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