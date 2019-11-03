РИАМО – 3 ноя. На следующей неделе в Московском регионе ожидается резкое потепление, из-за этого некоторые могут почувствовать недомогание, слабость, головные боли, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости. И первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, — общее недомогание», — сказал Лишин в интервью «Вечерней Москве».

В зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, люди также могут чувствовать слабость, головную боль, неприятные ощущения в области грудной клетки, ухудшение зрения. В основном это касается пожилых людей, диабетиков, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто ведет малоактивный образ жизни.

Чтобы самочувствие меньше зависело от погоды, врач рекомендует больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, избегать длительных статических нагрузок, то есть не сидеть долго на одном месте, делать легкую гимнастику, пить воду.

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