РИАМО - 3 ноя. Международные тренировочные сборы Moscow International Workshop ICPC состоятся на кампусе МФТИ в Долгопрудном с 5 по 12 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

2020 год станет знаковым для российского ИТ-сообщества: финал ICPC впервые за 44 года существования чемпионата приедет в столицу России. Для подготовки к этому событию ребята приедут на сборы в МФТИ.

«Более 200 студентов из России, Литвы, Армении, Узбекистана, Бенина (Африка), Бразилии, Египта, Башкортостана, Казахстана, Белоруссии и Сербии пройдут подготовку к полуфиналу и финалу мирового чемпионата по спортивному программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest)», — говорится в сообщении.

Международные тренировочные сборы состоятся на кампусе МФТИ в формате двух дивизионов, отличающихся по уровню сложности учебной программы. В дивизионе А будут готовиться сильнейшие команды с уровнем подготовки на уровне финала чемпионата ICPC. Тренироваться в дивизионе В приедут студенческие команды, которые только готовятся к успешному выступлению на региональных соревнованиях ICPC.

«Сборы на кампусе МФТИ в Долгопрудном традиционно проходят перед полуфиналом ICPC Северного Евразийского региона и собирают около 200 сильнейших участников», - рассказал проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops ICPC, директор финала ICPC 2020 года в Москве Алексей Малеев.

Сборы также уже проходили в Китае, Бразилии, Сингапуре, Латвии, Москве. Это позволяет талантливым ребятам одновременно путешествовать и учиться.