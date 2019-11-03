РИАМО - 3 ноя. Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого, который похитил автомобиль на улице Мичурина, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Со слов владельца, машина была заведена. Хозяин отошел за сумками в дом, а когда вернулся автомобиля уже не было. Для розыска иномарки был введен план «Перехват».

«Вскоре, патрулируя улицы города, росгвардейцы обнаружили разыскиваемую машину, въехавшую в стену жилого дома. За рулем находился 33-летний гражданин соседнего государства. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - отмечается в материале.

Для дальнейшего разбирательства преступника передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время мужчина находится под арестом.