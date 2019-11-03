РИАМО - 3 ноя. Власти Москвы в ближайшие годы планируют отреставрировать оставшиеся павильоны ВДНХ, открыть парк аттракционов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Шашлычные, палатки с ширпотребом, грязь и запустение - такой была ВДНХ в начале 2000-х. Территория главной выставки страны выглядела как свалка, уникальные павильоны использовали под склады и магазины, фонтаны не работали», - написал градоначальник в «ВКонтакте».

Он напомнил, что в 2014-м началось восстановление ВДНХ, многое уже сделано. Отремонтированы арка главного входа, легендарный «Космос» и другие исторические павильоны. Привели в порядок фонтаны «Золотой колос», «Дружба народов», «Каменный цветок».

«В ближайшие годы отреставрируем оставшиеся павильоны, откроем парк аттракционов, музеи хлеба, РЖД, Союзмультфильма, центр верховой езды, скалолазный центр и многое другое. Но уже сейчас ВДНХ, как и прежде, одно из лучших мест для отдыха москвичей», - заключил мэр.