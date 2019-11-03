РИАМО – 3 ноя. Около 1 миллиарда рублей долгов по зарплате было выплачено в Москве за девять месяцев в результате работы следователей Следственного комитета, передает ТАСС.

«Всего Главным управлением за 9 месяцев 2019 года в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок обеспечена выплата работникам организаций, где имелась задолженность, более 956 миллионов рублей (за 9 месяцев 2018 года - 399 миллионов рублей – ред.)», - сказал заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош.

По его словам, только по завершенным уголовным делам выплачено 648 миллионов рублей долгов по зарплате из общей суммы задолженности в 761 миллион рублей или 85,2% (за 9 месяцев прошлого года - 22,6 миллиона рублей из общей задолженности в 249 миллионов). Для возмещения оставшейся суммы наложен арест на имущество работодателей стоимостью 96,7 миллиона рублей.

«По делам, находящимся в производстве, к настоящему времени работникам компаний уже выплачено 74,3% задолженности или 298 миллионов рублей. На стадии процессуальных проверок (когда выносились отказы в возбуждении уголовных дел – ред.) удалось ликвидировать 100% задолженности или 250,6 миллиона рублей», - отметил Ярош.

Он добавил, что количество расследуемых уголовных дел о невыплатах зарплат в этом году выросло почти в 1,5 раза (до 346), число уголовных дел, возбужденных уже в этом году, увеличилось на 9,4% (116).