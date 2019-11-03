РИАМО – 3 ноя. Курьезный эпизод произошел на церемонии награждения на третьем этапе Гран-При по фигурному катанию, когда организаторы по ошибке вручили золотую медаль американке Мэрайе Бэлл вместо россиянки Алены Косторной, сообщает kp.ru.

По итогам соревнований первое место заняла Косторная, обыграв Алину Загитову на 20 баллов, а американка Бэлл соответственно завоевала бронзу.

«Организаторы Гран-При в начале по ошибке вручили золотую медаль именно американке Бэлл. Увидев такую подмену, стоявшая на первом месте Косторная звонко рассмеялась. А Мэрайя, быстро сориентировавшись, развернулась к нашей Алене и перевесила золотую медаль со своей шеи на ее, наградив нашу фигуристку», - отмечается в материале.

Зрители встретили аплодисментами этот жест со стороны фигуристок. Алина Загитова, стоявшая рядом, тоже позитивно отреагировала на этот эпизод.

После чего церемония пошла как надо. Загитовой вручили серебряную медаль. Бэлл же уже стояла со своей бронзой. А после этого награждавший фигуристок глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари обошел каждую из трех фигуристок, чмокнув всех в щечку.