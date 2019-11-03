Вечером в субботу, 2 ноября, в Москве были убиты глава центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его младший брат Абдулахмет. Неизвестный в маске напал на мужчин на улице Академика Анохина и скрылся. Сейчас на причастность к преступлению проверяют девять человек. О деталях и версиях громкого убийства читайте в материале РИАМО.

Выстрелы на парковке

2 ноября на юго-западе столицы неизвестный в маске не менее 10 раз выстрелил в главу ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Нападение было совершено во дворе жилого дома на улице Академика Анохина около 18:30, пострадавшие скончались на месте.

Предположительно убийца стрелял из пистолета Макарова. По словам источника «Интерфакса», на месте преступления были найдены гильзы от патронов калибра 9 мм.

Видео с камер наблюдения у подъезда опубликовал Telegram-канал Baza. На записи видно, как неизвестный в черно-оранжевой куртке по очереди расстреливает обоих мужчин на парковке около дома. Преступник добил своих жертв контрольными выстрелами в голову, прежде чем убежать.

На видео зафиксирован только один нападавший, однако СМИ пишут, что преступников могло быть больше.

Черный BMW и план «Перехват»

Злоумышленники скрылись с места убийства на черном BMW X7. В городе объявили план «Перехват».

Вскоре в СМИ появились сообщения, что машину, на которой скрылись подозреваемые, нашли на проспекте Вернадского. Полиция оцепила автомобиль. Однако позднее выяснилось, что убийцы, скорее всего, использовали машину с такими же номерами. Попавший под подозрение BMW возле цирка на проспекте Вернадского вернули владельцу.

По факту убийства чиновника и его брата возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

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Девять человек под подозрением

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По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина к расследованию подключился центральный аппарат ведомства. На данный момент СК заявляет о прогрессе по делу об убийстве Эльджаркиевых.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления», – заявила «РИА Новости» в воскресенье официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на причастность к совершению тяжкого преступления проверяют девять человек. Троих уже объявили в розыск. Есть вероятность, что они скрылись из Москвы.

По данным следствия, преступление могло быть заказным, оно было тщательно подготовлено. Основная версия правоохранителей – убийство связано со служебной деятельностью погибшего.

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Версии СМИ

Журналисты выдвинули сразу несколько версий совершенного преступления.

Baza сообщает, что убийство главы ЦПЭ Республики Ингушетия может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева. Тот был убит в декабре 2018 года, его родственники считали, что к убийству могут быть причастны сотрудники ингушского ЦПЭ.

Telegram-канал Mash пишет, что Эльджаркиев сопровождал в Москве важного свидетеля по уголовному делу. Однако другие источники в СМИ утверждают, что Элджеркиев приехал в столицу по личным делам – на учебу в РАНХиГС.

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Не первое покушение

На Ибрагима Эльджаркиева уже совершали покушение в этом году. 12 января на него напали недалеко от пограничного поста между Чечней и Ингушетией. Тогда по автомобилю, в котором находился Эльджаркиев и его охрана, открыли огонь из автомата. Ранения получили трое охранников, один из них скончался. Сам глава ингушского ЦПЭ в тот день не пострадал.

Как сообщают источники ТАСС, Эльджаркиев находился под госсзащитой после январского покушения.

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