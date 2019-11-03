РИАМО - 3 ноя. Водителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре, им рекомендовали парковать свои авто вдали от широкоформатных конструкций.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Будьте осторожны, не паркуйтесь вблизи деревьев и широкоформатных конструкций!» - сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

Также пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что на улице сильный ветер и снег с дождем.

«Будьте аккуратнее на дороге! На улице сильный ветер и снег с дождем. Не паркуйте автомобиль под деревьями и рекламными конструкциями!» - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе из-за ветра до 4 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды.