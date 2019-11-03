РИАМО - 3 ноя. Проект «Активный гражданин» приглашает москвичей присоединиться к акции «Осенний марафон», участникам предстоит пройти три условные дистанции: «Спринт», «Полумарафон» и «Марафон», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чтобы этап считался успешно пройденным, нужно принять участие в 10 городских голосованиях в период с 1 по 30 ноября этого года.

«Финишеры каждого этапа получат специальный бейдж марафонца и гарантированный подарок — купон на стопроцентную скидку на любой товар в одной из категорий «Магазина поощрений». Помимо сувениров, билетов в музеи и театры, там можно будет получить приглашения в кино, на катки, детские новогодние шоу и многое другое», - отмечается в материале.

Чтобы присоединиться к «Осеннему марафону», необходимо зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Участвую». Без этого прохождение этапов учитываться не будет.