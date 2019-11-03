РИАМО - 3 ноя. Правоохранители устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в квартире в Клину, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«2 ноября в 22:30 в квартире дома на улице Ленинградская в Клину без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 60 – 65 лет», - сказал собеседник агентства.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Приняты меры к установлению личности неизвестного.

По данному факту проводится проверка.