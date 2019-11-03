РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Индекс качества городской среды Подольска превысил средний показатель в рейтинге городов России, сообщается на сайте администрации горокруга.

Индекс качества городской среды формируется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Итоговый результат складывался по совокупности качества общественных территорий, дорожного пространства, деловой и социально-культурной инфраструктуры, а также жилья.

«Перечень крупных городов с числом жителей от 250 тысяч до 1 миллиона возглавил Сочи, у него 219 баллов, на последнем месте Чита и Якутск со 147-ю баллами. Результат Подольска превысил средний показатель, у него 198 баллов, как и у Мурманска», - говорится в сообщении.

Результаты рейтинга нужны в том числе для определения сумм субсидий по программам современной городской среды.