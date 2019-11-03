РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на Симферопольской улице иномарка врезалась в тросовое ограждение недалеко от заправочной станции, сообщил «РИАМО в Подольске» в воскресенье свидетель происшествия.

«В Климовске на Весенней во воскресенье около семи часов утра недалеко от заправочной станции водитель иномарки не справился с управлением и влетел в тросовое ограждение. Водитель жив, другие машины не пострадали», - сказал свидетель.

По словам другого очевидца, машину эвакуировали с проезжей части около 8 часов утра.