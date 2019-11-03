РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. В подмосковных Люберцах в школе №29 открылся зал для занятий самбо, он оборудован двумя борцовскими коврами, шведскими стенками, канатами и турниками, передает в воскресенье корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в школе №29, которая находится в ЖК «Самолет», открыли новый спортивный зал. На открытии присутствовал президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев.

«Хочу поздравить вас с тем, что у вас в школе открылся новый зал, где вы сможете научиться правильно падать. У вас большая задача - тренироваться и готовиться», - сказал Елисеев.

Зал оборудован двумя борцовскими коврами, шведскими стенками, канатами и турниками. Также сегодня откроется еще один зал в гимназии №24, она находится на улице Красногорская, дом 3А.

Всего в Люберцах открыто шесть залов, в них занимаются около 1,4 тысячи человек.