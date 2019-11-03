РИАМО - 3 ноя. Неизвестный похитил у женщины в Рузском округе дорогостоящий автомобиль, ведется розыск преступника и машины, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне днем в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1979 года рождения с заявлением о том, что в микрорайоне Восточный поселка Тучково Рузского городского округа от дома неизвестный похитил ее автомашину Mazda CX-5, 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба – 1 миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, с места происшествия изъяты документы и ключи от похищенной автомашины. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.