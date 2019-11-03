РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» одержал победу над череповецкой командой «Северсталь» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Северсталь» из Череповца проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 2 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Второй раз в сезоне «Витязи» смогли прервать неудачную череду игр, одержав победу, и остались на третьей позиции в Западной конференции. Череповчане четыре матча подряд «клюют по зернышку», как метко выразился их главный тренер Андрей Разин. Имея ввиду набранные очки в таблице даже в случае поражений в овертаймах или по буллитам. Однако в Подольске зернышек для «Северстали» и их главного тренера не оказалось. Дружина Михаила Кравеца смогла победить в основное время со счетом 2:1 благодаря уверенной игре вратаря Ильи Ежова, отразившего 36 бросков, и дубля Алексея Макеева», - говорится в сообщении.



Призванный в национальную сборную Макеев мог наиграть и на хет-трик. Однако его вылазка на вратаря Хакимова сразу после выхода со скамьи запасных не увенчалась успехом. Мог забросить и его партнер Александр Семин. Его проход через площадь ворот должен был завершиться сверхкрасиво, но завернуть шайбу между стойкой и вратарем гостей капитану «Витязя» не удалось. Илья Ежов играл так, что вполне был достоин второго «сухаря» в сезоне. Увы, его смог однажды пробить 20-летний словак Адам Лишка, отличившись в большинстве.

Матч в этот день посмотрели около пяти тысяч зрителей. Главными судьями были Алексей Васильев и Ян Хрибик.



Теперь «Витязям» предстоит важная битва с «Торпедо» 4 ноября. Начало игры в праздничный день в 17:00.