РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Чемпионат по самбо Московской области стартовал в подмосковных Люберцах в Дворце спорта «Триумф», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в ДС «Триумф» на чемпионате самбо по Московской области присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и президент всероссийской Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Когда парад проходил - это было красивое зрелище, потому что прошли симпатичные, крепкие девчонки и мужествееные парни. Я думаю, то, что проходит на этой арене - это еще один смысловой стимул заниматься оздоровлением себя. Я рад тому, что руководство области приняло решение проводить чемпионат у нас в округе. Люберцы - всегда отличаются гостеприимством. Люберцы - это территория спорта!», - сказал Ружицкий.

Во дворце выступают более 100 спортсменов из 10 муниципальных образований Московской области.

Ружицкому вручили юбилейную медаль от Всероссийской федерации самбо за заслуги и вклад в развитие спорта. Также благодарственными письмами были награждены заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров и председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.