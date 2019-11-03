РИАМО - 3 ноя. Мужчина попал в больницу с проникающим колото-резаным ранением после застолья с другом, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне утром в микрорайоне Дзержинец в Пушкине от магазина бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1993 года рождения в Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый потерпевшего 1994 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.