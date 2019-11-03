РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольском краеведческом музее в воскресенье начинает свою работу выставка «Штрих код – Россия» художницы Элеоноры Лисицкой, выставка посвящена России и березам, также можно будет послушать лекцию и посмотреть на создание осеннего пейзажа в онлайн-режиме, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В 13:00 Подольский краеведческий музей приглашает посетителей на открытие выставки «Штрих код – Россия» художницы Элеоноры Лисицкой. В экспозицию вошли 33 живописные и графические работы. Это выставка-ассоциация, вдохновением к созданию работ послужило самое красивое и лирическое дерево России - береза. В работах использованы различные техники масляной живописи, авторские декоративные приемы», - говорится в сообщении.

С 18:00 до 20:00 художница Елена Попова прочитает для посетителей лекцию «Тайна золотого сечения». Одновременно Лисицкая будет рисовать осенний пейзаж в онлайн-режиме. Вход бесплатный в рамках акции «Ночь искусств».