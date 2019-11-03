РИАМО - 3 ноя. В Москве на следующей неделе ожидается рекордное потепление, в День народного единства столбики термометров в центре мегаполиса поднимутся до плюс 8-10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Однако особо комфортной праздничную погоду назвать нельзя: стараниями циклона в небе над берегами Москвы-реки будет много облаков, пройдут небольшие дожди, сохранится порывистый ветер», — отмечается в сообщении.

Во вторник тоже будет тепло, причем может быть побит рекорд, установленный 97 лет назад – плюс 10,3 градуса для 5 ноября. В этом году в этот день ожидается до плюс 12 градусов, это на 9 градусов выше климатической нормы и соответствует последним дням сентября.

В среду циклон усилит в столице дожди, местами может выпасть до 6-11 миллиметров осадков, температура немного понизится.

В последующие дни понижение температуры продолжится, ожидаются небольшие дожди.

«В прочем, даже к концу рабочей недели положительная аномалия температуры будет составлять 5-6 градусов», — заключили синоптики.

Прогноз погоды на ноябрь 2019: будет ли очередной рекорд тепла в Москве>>