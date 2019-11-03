РИАМО - 3 ноя. Застолье в семье в Коломне закончилось поножовщиной, в совершении преступления задержана женщина 1947 года рождения, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Первого ноября в 16:39 на улице Козлова в Коломне из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1974 года рождения.

«Правоохранители за совершенное преступление установили и доставили в УМВД мать потерпевшего 1947 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.