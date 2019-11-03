РИАМО - 3 ноя. Пожар площадью 1750 квадратных метров удалось ликвидировать в Жуковском в строении на Кооперативной улице, в тушении пожара принимали участие 59 человек и 16 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«3 ноября в 04:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении <…>. В 05:33 - локализация пожара. В 08:15 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения наблюдалось горение склада на площади 750 квадратных метров. Площадь пожара увеличилась на тысячу квадратных метров всего за несколько часов.