РИАМО - 3 ноя. В Москве дело об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата передали в центральный аппарат Следственного комитета для оперативного установления полной картины произошедшего, сообщается на сайте СУ СК РФ.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября вечером в Москве на парковке на улице Академика Анохина. Убийца выстрелил сначала в главу ЦПЭ Ингушетии после того, как тот вышел из машины, а затем и в его брата. Всего было не менее 10 выстрелов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства для установления всех обстоятельств и скорейшего раскрытия преступления.

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