РИАМО - 3 ноя. Ряд автобусов изменят маршрут в ближайшие дни из-за празднования Дня народного единства и подготовки торжественного марша, посвященного 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«4 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». С 06:00 и до окончания основных мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и автобус №144 при следовании к станции метро «Китай-город» будут проезжать мимо остановки «Метро «Библиотека имени Ленина», - говорится в сообщении.

Кроме этого, 4 ноября в районе Марьино автобусы изменят маршрут из-за праздничного шествия и митинга. В частности, с 10:20 автобусы №112э будут двигаться от станции метро «Братиславская» в обоих направлениях по Мячковскому бульвару и Новомарьинской улице, а далее по Белореченской улице своим маршрутом.

С 10:30 такой же маршрут объезда вводится для автобусов №№ 10, 30 и 625. По Новомарьинской улице и Мячковскому бульвару также поедут автобусы №55 — на участке маршрута между станциями метро «Марьино» и «Братиславская» и №749 — от «Братиславской» в обоих направлениях.

Автобусы №657 будут следовать по улице Перерве, Люблинской улице и улице Верхние Поля, а автобусы №62 — по Новомарьинской улице. Изменится также маршрут автобуса №713. Посадка в автобусы №№ 10, 30, 55, 112э, 625, 749 у станции метро «Братиславская» на Мячковском бульваре будет производиться на остановке автобуса №№ 55.

Также в районе Щукино состоятся массовые мероприятия в честь Дня народного единства. Из-за праздничного шествия и митинга 4 ноября с 10:00 изменятся маршруты некоторых автобусов.

В частности, автобусы №39 поедут в сторону центра по улице Берзарина до улицы Народного Ополчения (без заезда на улицы Расплетина и Маршала Бирюзова), а далее своим маршрутом. А в обратном направлении после станции Панфиловская МЦК маршрут пройдет по улицам Народного Ополчения, Маршала Вершинина и Расплетина (без заезда на улицу Маршала Бирюзова).

Автобусы №60 будут ходить от «Щукинской» по Новощукинской улице, улицам Маршала Новикова и Максимова, а далее своим маршрутом. А автобусы №460 поедут по улице Маршала Василевского и Щукинской улице до улицы Академика Курчатова, после чего вернутся на привычный маршрут.

Укороченные рейсы №800 (от метро «Октябрьское поле» до 3-го Волоколамского проезда) отменяются. Основной маршрут №800 временно пройдет от станции метро «Щукинская» в обоих направлениях по Щукинской улице, улице Академика Курчатова, Сосновой и Пехотной улицам, 2-му Пехотному переулку, 1-му Волоколамскому проезду, улицам Маршала Конева, Маршала Рыбалко и Народного Ополчения. Такая же схема движения будет для автобусов №105.

Автобусы №253 при следовании к станции метро «Щукинская» после Живописной улицы поедут по улицам Берзарина, Максимова и Маршала Новикова. А от Авиационной улицы — по улице Маршала Василевского, Щукинской улице, улице Академика Курчатова, Сосновой и Пехотной улицам, 2-му Пехотному переулку, 1-му Волоколамскому переулку, улицам Маршала Конева, Маршала Рыбалко и Народного Ополчения до метро «Октябрьское поле», а далее своим маршрутом.

В центре города 5 и 7 ноября изменятся автобусные маршруты из-за подготовки и проведения торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. Например, с 06:00 и до окончания мероприятий автобусы М5 будут следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобусы №158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг.