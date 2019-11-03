РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Школьники из климовской школы №5 подмосковного Подольска проводят каникулы в Международном AFS-лагере в Сочи, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Группа учащихся 7-11-х классов школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов микрорайона Климовск в Подольске проведет пять дней в Международном AFS-лагере «Интеркультура» в Сочи. Посещение международного лагеря является одной из обязательных программ образовательного проекта «Международное сотрудничество и межкультурное обучение», который реализует школа. Интересную программу подготовили для 130 участников со всей России вместе с иностранными школьниками», - говорится в сообщении.



Первый день начался со знакомства, тимбилдинговых игр, навыков межкультурного общения. Во второй день пребывания в Международном AFS-лагере в Сочи для ребят провели обзорную экскурсию по Сочи и показали морской порт, центр города и знаменитый дендрарий.