РИАМО - 3 ноя. Для участников проекта «Московское долголетие» с 4 по 7 ноября приготовили праздничную программу в честь Дня народного единства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«4 ноября в районе Новогиреево (Кусковская улица, дом 23, корпус 2) в 12:00 участники проекта «Московское долголетие» исполнят песни народов мира на иностранных языках. В это же время в районе Рязанский (Зеленодольская улица, дом 4) выступит хор народной песни «Расцвет». Гостей ждет программа «Широка страна моя родная», - отмечается в материале.

В районе Красносельский хор «Пой, душа» в 13:30 споет патриотические песни, зрителей ждут по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. А в районе Текстильщики (7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4) состоится концерт «Когда мы едины — мы непобедимы», начало в 14:00.

Для жителей района Гагаринский (Ленинский проспект, дом 60/2) выступит дуэт участников проекта «Московское долголетие» с программой «Карусель мелодий», концерт начнется в 12:00.

А в районе Ломоносовский (Ленинский проспект, дом 105) в это же время откроется выставка работ, которые москвичи старшего поколения создали на занятиях по декоративно-прикладному творчеству.

Для жителей района Обручевский (улица Новаторов, дом 36, корпус 5) в 13:00 состоится встреча с руководителем астрологического клуба, который прочтет лекцию. В районе Некрасовка (Рождественская улица, дом 21, корпус 5) пройдет концерт, на котором споют песни разных жанров. Он начнется в 14:15.

В районе Кузьминки (Волгоградский проспект, дом 169, корпус 2) 6 ноября также пройдет концерт. В программе — выступления танцевальных коллективов, поэтов и вокалистов проекта «Московское долголетие». Ведущие — обладатели званий «Супердедушка Москвы — 2017» и «Супербабушка Москвы — 2018». Начало в 12:00.

А 7 ноября в районе Фили-Давыдково (улица Артамонова, дом 6, корпус 2) гостям расскажут о выставках, которые сейчас проходят в Пушкинском музее. Начало в 14:00.