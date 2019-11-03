РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска сотрудники одноименной управляющей компании вставили в подъезде многоквартирного дома нормальное стекло вместо треснувшего и недостаточной ширины, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Жители пожаловались в совет ТОС «Дубровицы» на действия управляющей компании ООО «УК Дубровицы», сотрудники которой в многоквартирном доме №69 вставили вместо разбившегося стекла треснувшее, к тому же недостаточной ширины, а щель заклеили скотчем.

«В доме №69 поселка Дубровицы наконец-то заменили стекло, теперь оно нормального размера и без трещины», - сказал Старчак.

Ранее сотрудники УК пытались поменять стекло, но пока его везли, оно треснуло. К тому же на месте выяснилось, что размеры сняты неправильно. Так как ранее проем в окне закрывала картонка вместо разбившегося стекла и было темно, то временно ставили треснувшее и фиксировали скотчем.