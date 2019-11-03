РИАМО - 3 ноя. Проблемы в работе багажной ленты наблюдались в аэропорту Внуково, но сбой оперативно удалось ликвидировать, сообщил РИАМО в воскресенье представитель справочной службы воздушной гавани.

«У нас была поломка багажной ленты на прием багажа. Но уже с 11 часов лента работает в штатном режиме», - сказала собеседник агентства.

В июне проблемы с выдачей багажа наблюдались в аэропорту Шереметьево, тогда пресс-служба воздушной гавани сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг», 6 июля появилась информация, что заместитель гендиректора Шереметьева Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.