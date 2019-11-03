РИАМО - 3 ноя. На портале «Узнай Москву» заработал маршрут, посвященный Смутному времени, его создали специально ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени.

«Прогулявшись по новому маршруту на портале «Узнай Москву», горожане и туристы узнают, где проходило историческое сражение с поляками, история каких зданий тесно связана с временами Смуты и какая святыня помогла освободить от польских захватчиков Кремль», — рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Маршрут протяженностью 6 километров включает в себя девять пунктов. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из девяти точек, можно найти информацию о том или ином месте, связанном со Смутным временем. Познавательная прогулка займет чуть более часа.

Маршрут начинается от дома Орлова-Денисова на Большой Лубянке. В разное время им владели Долгорукие, Нарышкины, Голицыны, Хованские и Волконские. Во времена царствования Анны Иоанновны здесь размещался Монетный двор, а в годы правления Елизаветы Петровны — Камер-коллегия, заведующая казенными сборами. В начале XVII века на этом месте находились каменные палаты князя Дмитрия Пожарского. Именно возле них в 1611 году произошло сражение отряда русского ополчения с польскими интервентами, захватившими Москву.

Следующая точка маршрута — церковь Казанской Иконы Божией Матери на Никольской улице. А на улице Ильинке расположена церковь Пророка Ильи на Новгородском подворье. Именно с набата Ильинского колокола началось восстание против Лжедмитрия I в 1606 году.

От Ильинки маршрут ведет на Красную площадь, где у стен Кремля стоит памятник Минину и Пожарскому. С предложением увековечить память лидеров второго ополчения в начале XIX века выступили члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Монумент выполнен по проекту скульптора Ивана Мартоса.

От Кремля через Боровицкую площадь можно пройти на улицу Волхонку— в годы Смуты она называлась Чертольской. Русским войскам удалось занять ее в марте 1611 года. С двух сторон их защищали стены Белого города, но поляки вышли из Кремля через Тайницкие ворота по мартовскому льду Москвы-реки и вошли в Белый город через незапертые Чертольские ворота— ныне Пречистенские. Интервенты атаковали русское войско и сразили его. Как раз на месте этого боя стоит храм Христа Спасителя. Правда, построен он в честь других событий — в память о победе над Наполеоном и изгнании французской армии из России.

Завершается маршрут в 2-м Обыденском переулке. Там находится церковь Илии Пророка Обыденного. 3 сентября (24 августа) 1612 года, в день одного из решающих сражений ополченцев с польскими интервентами, келарь (монах, заведующий монастырским хозяйством) Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын служил здесь молебен о победе над поляками. На нем присутствовал Дмитрий Пожарский. Неподалеку от храма располагался штаб второго ополчения, который в итоге отразил натиск гетмана Хоткевича.

Еще несколько мест, связанных с событиями Смутного времени, пользователи портала «Узнай Москву» могут посетить уже вне маршрута. Это Крутицкое подворье, где ополченцы останавливались на подступах к Москве, и храм Святого Климента. Там в 1612 году развернулось сражение между казаками и отрядом гетмана Ходкевича.

А находясь недалеко от станции метро «Добрынинская», можно вспомнить о том, что 400 лет назад здесь проходила граница Москвы с Земляным валом и деревянной крепостью. Через Серпуховские ворота в 1605 году в город торжественно въехал Лжедмитрий I.

В День народного единства парковки в столице будут бесплатными. 4 ноября можно будет оставить машину на любой улице Москвы, включенной в зону городского парковочного пространства. Платными останутся лишь плоскостные парковки со шлагбаумами — они будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.