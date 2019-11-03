РИАМО - 3 ноя. В результате пожара в дачном доме в деревне Назарьево городского округа Павловский Посад погибли два человека, благодаря усилиям спасателей пожар удалось ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«2 ноября в 22:25 от очевидца на ЦППС Павлово-Посадского МПСГ поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Павловский Посад, деревня Назарьево, СНТ «Петровский луг», улица Садовая, дом 23. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади, кровля сложилась», — говорится в сообщении.

Угрозы распространения пожара не было. В 22:45 пожар локализован на площади 54 квадратных метра, в 23:25 было потушено открытое горение, в 02:10 были ликвидированы последствия пожара. В доме нашли тела двух погибших.

Также в происшествии пострадала женщина, ее доставили в Павлово-Посадскую ЦГБ с ожогами.