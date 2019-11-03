РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В подмосковном Подольске на Бородинском бульваре пожарные ликвидировали возгорание транспортного средства, есть пострадавший, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«3 ноября в 00:34 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Бородинский бульвар, у дома №5. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.