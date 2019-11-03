РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. В подмосковных Люберцах в поселке Томилино 4 ноября для жителей состоится концерт в честь Дня народного единства, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Жители поселка Томилино смогут посетить концерт, посвященный Дню народного единства «Ты в сердце моем, Россия», который состоится 4 ноября в 15:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в ЦКиСД «Томилино» по адресу: улица Пушкина, дом 34.