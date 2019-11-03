РИАМО – 3 ноя. В подмосковном Серпухове накануне произошел пожар за цехами у железной дороги, в Сети появилось видео с места происшествия, сообщает РЕН ТВ.

«Очевидцы сообщили о возгорании в Серпухове в Московской области. По их сведениям, пожар произошел за цехами у железной дороги», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что густой черный дым заволок часть города. Возгорание довольно крупное, но, судя по видео, оно не дошло до зданий.

Как пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Подмосковью, на участке горела свалка на площади 30 квадратных метров.